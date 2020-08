Austria: Kurz, nuovi contagi causati soprattutto da persone che rientrano dalla Croazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coronavirus si sta nuovamente diffondendo in Austria soprattutto a causa di alcuni nostri cittadini che rientrano dalla Croazia. È quanto si legge in una nota del governo austriaco che cita le parole del cancelliere, Sebastian Kurz. Per questo motivo, ha aggiunto, dalla mezzanotte di oggi entrerà in vigore un avviso di viaggio per chi si reca in Croazia. Il capo del governo di Vienna ha spiegato che per evitare una nuova interruzione dell’attività economica austriaca è necessario prendere dei provvedimenti per reprimere la diffusione del coronavirus. (Geb)