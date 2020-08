Libano: la Francia riprende "eccezionalmente" il trattamento delle richieste e l'emissione di visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha deciso di riprendere "a titolo eccezionale" il trattamento delle richieste di visti e l'emissione degli stessi per i cittadini libanesi residenti in Libano dopo le esplosioni del 4 agosto a Beirut. Lo ha annunciato il governo francese, come riferisce il quotidiano francofono libanese "L'Orient Le Jour". L'autorizzazione a entrare in territorio francese prevede - per le persone di età superiore agli undici anni - la presentazione di un test che attesti la negatività al coronavirus. Chi si è sottoposto a test non più di tre giorni prima della partenza lo potrà presentare direttamente alla compagnia aerea; in caso contrario, sarà necessario sottoporsi al test all'arrivo in Francia. In caso di riscontrata positività, gli interessati dovranno sottoporsi a quattordici giorni di isolamento. (Res)