Roma: controlli movida, un locale chiuso e tre sanzionati per non rispetto norme anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di locali controllati, uno chiuso e 3 sanzionati. Questo l'esito dei controlli, finalizzati al rispetto delle prescrizioni anti Covid-19, ma anche alla prevenzione di fenomeni di illegalità, eseguiti dai Carabinieri di Roma nelle notti di movida, durante il weekend di ferragosto nello storico quartiere di Trastevere. In particolare, sono oltre 400 le persone identificate e decine le attività commerciali oggetto dei controlli. In particolare, in un locale situato nei pressi di Ponte Sito, i militari hanno riscontrato la presenza eccessiva clienti, sia all’interno che all’esterno del locale, nonché il mancato rispetto delle misure previste dal protocollo anti Covid-19. Al responsabile del locale è stata elevata una sanzione di 400 euro con la chiusura provvisoria di 3 giorni. I Carabinieri hanno sanzionato anche altre 3 attività commerciali, una in Vicolo del Cinque, in piazza della Scala e in via della Lungaretta, per non aver predisposto le misure necessarie al contenimento delle norme anti Covid-19. Inoltre solo nel locale di via della Lungaretta i militari hanno riscontrato la presenza di 3 lavoratori irregolari. In questo caso la sanzione amministrativa è stata di complessivi 12800 euro, e la sospensione dell’attività imprenditoriale. Infine, un giovane, a seguito di un controllo, è stato segnalato quale assuntore poiché è stato trovato in possesso di hashish, per uso personale. (Rer)