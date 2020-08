Francia: sondaggio, 53 per cento cittadini preoccupati per nuovo aumento dei contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 53 per cento dei cittadini francesi sono preoccupati per i rischi alla loro salute legati al nuovo aumento di contagi da coronavirus. E’ quanto emerge da un sondaggio condotto dall’Istituto di opinione e studi di marketing in Francia e all’estero per “Le Journal du Dimanche”. Il dato sulla preoccupazione legata alle condizioni di salute è nettamente superiore a quello relativo ai rischi di tipo economico connessi a una nuova diffusione della malattia. In questo, infatti, solo il 29 per cento dei francesi si sono mostrati preoccupati. (Frp)