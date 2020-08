Migranti: Sassoli, nessuno dovrebbe morire in mare cercando di raggiungere l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun uomo, donna o bambino dovrebbe morire in mare cercando di raggiungere l'Europa. Lo ha scritto su Twitter il presidente dell’Europarlamento, David Sassoli, che ha così salutato “il contributo delle Ong come Sea Watch Italy e il varo della nuova nave Sea Watch 4” in collaborazione con Medici senza frontiera Italia. “L'Ue ha il dovere di soccorrere chi rischia la vita nel Mediterraneo. Buon vento”, ha scritto Sassoli. (Beb)