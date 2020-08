Thailandia: oltre mille persone tornano a manifestare contro il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre mille persone sono scese in strada oggi a Bangkok per chiedere le dimissioni del governo, modifiche alla Costituzione e di smettere di perseguire gli attivisti dell'opposizione. Lo riferiscono i media locali, precisando che si tratta di una delle più grandi manifestazioni di protesta che si siano tenute dal 2014, quando il contestato primo ministro Prayuth Chan-ocha ha preso il potere con un colpo di Stato. Scandendo slogan come "Abbasso la dittatura, lunga vita alla democrazia!" i manifestanti hanno chiesto le dimissioni del premier e una riforma della monarchia, argomento che nel Paese rimane un tabù. Il corteo è iniziato al Monumento alla democrazia di Bangkok. Alla protesta partecipa anche il leader studentesco thailandese Parit Chirawak, rilasciato su cauzione dopo essere stato arrestato venerdì con l'accusa di aver violato le norme di sicurezza. (segue) (Fim)