Roma: controlli anti-abusivismo, 21 persone sanzionate e centinaia di articoli sequestrati

- Ventuno persone sanzionate e centinaia di articoli sequestrati. Questo l'esito dei controlli dei Carabinieri della compagnia Roma centro, volti al contrasto dell’abusivismo commerciale, del degrado e di ogni forma di illegalità nelle aree turistiche del centro storico, comprese tra piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, Colosseo, via dei Condotti e largo Goldoni. Nel corso dei controlli sono stati identificati e sanzionati, per un importo di oltre 100.000 euro, 21 cittadini stranieri, tutti cittadini del Bangladesh, senza fissa dimora, sopresi a vendere abusivamente, ai passanti e turisti, soprattutto bottigliette d’acqua, dispositivi elettronici per cellulari, carica batterie portatili (powerbank) e giocattoli privi del marchio “CE” e vari souvenir. Tutti articoli sequestrati che non riportavano indicazioni sulla provenienza, con le dovute specifiche sul produttore ed importatore, oltre alla mancanza delle istruzioni in lingua italiana, contravvenendo alle normative europee poste a tutela dei consumatori. (Rer)