Bielorussia: appello di papa Francesco, usate il dialogo e non la violenza

- Papa Francesco ha invitato tutte le persone in Bielorussia a usare il dialogo, la non violenza e a rispettare la legge. Nel corso dell’Angelus, il Pontefice ha dichiarato: “Il mio pensiero va alla cara Bielorussia. Seguo con attenzione la situazione post elettorale in questo paese e faccio appello al dialogo, a porre fine alla violenza e al rispetto dello stato di diritto. Affido tutti i bielorussi alla Madonna, regina della pace”. In Piazza San Pietro erano presenti diverse persone con le bandiere dell’opposizione. (Res)