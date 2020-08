Coronavirus: Ruggieri (FI), a Roma tamponi fantasma per chi torna da estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono passati cinque giorni dall'ennesimo provvedimento che dice: "se torni da Spagna, Grecia, Croazia o Malta devi fare tampone" e tra Fiumicino e tutta Roma i tamponi sono fantasma. Così Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, in un video su Instagram. "Il governo aveva detto che avrebbe allestito tamponi veloci negli aeroporti, e ieri sera, alle 22 delv 15 agosto a Fiumicino, dopo quattro giorni spiegavano imbarazzati che loro i tamponi non li hanno: forse li avrebbero avuti da oggi, ma chi lo sa”, ha detto. “Stamattina invece i drive in che dovrebbero fare i tamponi sono tutti chiusi perché è domenica: è aperto solo quello del San Giovanni, ma già alle 10:50 fuori dall'ospedale un poliziotto spiega che gli “dicono di mandare via la gente, hanno già più richieste di quelle che devono evadere". “Dunque il governo pone un obbligo ai cittadini, ma non allestisce i mezzi per onorarlo”, ha concluso.(Rin)