Ostia: litiga con il padre e lo uccide strangolandolo, arrestato figlio che si è costituito

- Dopo una violenta lite, un romano di 43 anni strangola e uccide il padre, un pensionato di origini tunisine di 69 anni. La tragedia si è consumata la sera della vigilia di Ferragosto a Ostia, in una abitazione in via Domenico Baffigo. Secondo quanto si apprende, padre e figlio vivevano insieme, ma i due litigavano spesso, soprattutto dopo la morte della madre del 43enne. Le liti erano legate alla situazione economica del figlio, disoccupato. Venerdì sera le cose sono degenerate, fino al tragico epilogo. Dopo alcune ore dall'accaduto, il figlio si è costituito, confessando l’omicidio. Sul luogo del delitto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Ostia e il nucleo investigativo del gruppo di Ostia che hanno eseguito i rilievi. Il corpo senza vita del pensionato ucciso è stato trasferito all'Istituto di medicina legale di Tor Vergata per l'autopsia. Il 43enne è stato arrestato per omicidio e portato nel carcere di Regina Coeli a disposizione dell'autorità giudiziaria.(Rer)