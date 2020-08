Bielorussia: Lukashenko, non sono stato io a provocare le violenze ma l'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono state le autorità a genere crudeltà e violenza per le strade della Bielorussia, ma l’opposizione. Lo ha detto il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, giunto al raduno filogovernativo organizzato oggi a Minsk in risposta alla cosiddetta “marcia della libertà” promossa dall’opposizione. “Non cercate di spaventare i militari”, ha detto Lukashenko rivolgendosi in tono minaccioso ai suoi oppositori, perché “giocate con il fuoco”. Secondo il capo dello Stato, “i cittadini della Bielorussia sono in grado di proteggere sé stessi”. Inoltre, Lukashenko ha detto ai manifestanti dell’opposizione di non provare a prendere di mira “i giornalisti dei media statali e le loro famiglie” perché “se accadrà loro qualcosa, ne risponderete pienamente”. (Rum)