Roma: Raggi, mai chiesto appoggio di Zingaretti per mia candidatura, partiti imitano M5s

- "Io non ho mai chiesto l'appoggio di Zingaretti per la mia candidatura". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, durante una intervista al Tg3, rispondendo a chi gli chiedeva se nonostante il no del segretario Pd e governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, cercherà comunque la trattativa con il Pd, per la sua ricandidatura a sindaco di Roma. "Il M5s - ha aggiunto Raggi - ha aperto la strada su tante cose, si parla finalmente di sostenibilità ambientale, si sono tagliati i vitalizi, si è iniziato a fare tante cose e tanti partiti ora ci vengono dietro. Forse sono loro che ci stanno imitando". Interpellata su un possibile rischio di scissione del M5s, la sindaca Raggi nega: "Il Movimento è compatto, ci sono state delle votazioni. Andiamo avanti insieme, il resto sono polemiche ferragostane che non interessano a nessuno". "Il M5s - ha continuato la sindaca - ha sempre detto di voler aggregare tutte quelle forze civiche e quei cittadini che si riconoscono all'interno di un progetto: per me è la stessa cosa. Roma ha una solida tradizione antifascista e democratica. Stiamo rilanciando la città e per me tutti coloro che amano Roma e vogliono proseguire in questo solco devono poter aiutare collettivamente a rilanciare la città". Infine, Raggi ha ribadito di aver deciso di ricandidarsi a sindaco della Capitale "per dare continuità al lavoro fatto. Abbiamo iniziato una opera importante di risanamento dei conti e questo significa poter trovare soldi e spendere ogni centesimo in servizi per la città. La continuità deve rimanere, anche perché noi vogliamo continuare a dare voce alle periferie. Avevamo parlato con i vertici del M5s e con alcuni consiglieri: la volontà di continuare il lavoro fatto era evidente e palese", ha spiegato Raggi.(Rer)