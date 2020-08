Romania: presidente Iohannis, Mar Nero area strategica per la Nato e l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione del Mar Nero è un’area d'interesse strategico non solo per Romania, ma anche per la Nato e l'Ue, perciò dev'essere uno spazio sicuro e stabile. Lo ha affermato il presidente romeno, Klaus Iohannis, a Costanza, il principale porto marittimo del paese durante il discorso pronunciato ieri in occasione della Festa della Marina Romena. Secondo il capo dello Stato, la Marina romena che quest’anno festeggia i 160 anni dalla sua fondazione sono una parte importante delle forze armate e collaborano con la Nato per garantire che mari e oceani siano più sicuri. (Rob)