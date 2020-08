Iraq: due razzi Katyusha caduti nei pressi della base militare di Taji

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due razzi Katyusha sono caduti nei pressi della base militare di Taji, a nord di Baghdad, nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Lo ha annunciato il colonnello Myles B Caggins III, portavoce della coalizione a guida statunitense attiva in Iraq, come riferisce il portale curdo-iracheno "Rudaw". Secondo il colonnello, nessuno è rimasto ferito a seguito dell'attacco.Nella serata del 13 agosto, tre razzi Katyusha sono caduti sulla base aerea irachena di Balad, nel governatorato di Salah al Din, a nord di Baghdad. Mercoledì 12 agosto, invece, un razzo Katyusha non identificato era caduto nelle vicinanze del ponte 14 luglio a Baghdad, nei pressi dell’ambasciata degli Stati Uniti, senza causare danni o vittime. (Res)