Germania: sindaco di Berlino Mueller, negazionisti del Covid mettono in pericolo molte persone

- I negazionisti del coronavirus mettono in pericolo molte persone. Lo ha detto il sindaco di Berlino, Michael Mueller, intervistato dall’edizione domenica della “Bild”. Il primo cittadino della capitale tedesca si è detto pronto a perseguire e punire severamente tutte le violazioni delle norme di base per garantire la sicurezza determinate dalla pandemia di Covid-19. “Non ci sono scuse, dobbiamo essere più severi ", ha detto l’esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd). L’amministrazione comunale, ha spiegato Mueller, garantirà che le regole vengano rispettate nelle attività di ristorazione e “interromperà rapidamente ogni attività dimostrativa durante la quale non verrà rispettato l’obbligo di indossare la mascherina sanitaria”. Il sindaco ha espresso scetticismo sui grandi eventi che, secondo le informazioni attualmente a disposizione, rappresentano un grande pericolo. “Per il momento non ci saranno fiere, congressi, grandi concerti ed eventi sportivi con diverse migliaia di spettatori senza condizioni. Secondo me, saranno possibili solo se verrà reso disponibile un vaccino o un farmaco efficace contro il Covid-19”, ha detto Mueller. (Geb)