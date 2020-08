Bielorussia: Slovacchia, parole ambasciatore Leshchenya chiaro segnale a favore delle proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La forte dichiarazione dell’ambasciatore bielorusso in Slovacchia conferma la reale situazione in corso a Minsk. Lo ha scritto in un tweet il ministro degli Esteri slovacco, Ivan Korcok, commentando il video dell’ambasciatore bielorusso a Bratislava, Igor Leshchenya, che ha espresso solidarietà nei confronti dei manifestanti che da una settimana protestano nel paese contro l’esito delle elezioni presidenziali di domenica 9 agosto. “Questo è un chiaro segnale di un alto diplomatico bielorusso che sostiene coraggiosamente i suoi concittadini”, ha scritto Korcok su Twitter. In un video non datato pubblicato ieri dal media “Nasha Niva”, Leshchenya ha dichiarato di essere “solidale con coloro che sono usciti per le strade delle città bielorusse e hanno partecipato a cortei pacifici per fare in modo che la loro voce potesse essere ascoltata”. I bielorussi, ha aggiunto l’ambasciatore, “hanno raggiunto questo obiettivo attraverso la sofferenza". (Vap)