Mauritus: ministro francese Lecornu, si teme rischio inquinamento anche a Riunione

- La Francia teme il rischio inquinamento per l’isola di Riunione dopo l’incidente provocato dalla nave giapponese Wakashio incagliatasi nei pressi delle Mauritius. È quanto affermato dal ministro francese per i Territori d’oltre mare, Sebastiel Lecornu. “Appena arrivato sull'isola di Riunione sono stato informato dal prefetto locale sui mezzi della Marina e i servizi statali che sono stati mobilitati per assistere le Mauritius e sullo stato della messa a terra della nave Wakashio”, ha spiegato Lecornu, secondo cui al momento “non è possibile garantire che Riunione non subirà gli effetti” di questo disastro ambientale. Il presidente francese, Emmanuel Macron, si è impegnato a fornire aiuti materiali alle Mauritius dopo lo sversamento di petrolio provocato dall’incidente che ha coinvolto la nave giapponese. (Frp)