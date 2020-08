Thailandia: leader studentesco Chirawak, parteciperò a "grande manifestazione" di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader studentesco thailandese Parit Chirawak, rilasciato su cauzione dopo essere stato arrestato venerdì con l'accusa di aver violato le norme di sicurezza, ha promesso di partecipare alla grande manifestazione in programma oggi contro il governo. Lo ha detto ai giornalisti in tribunale, spiegando che il giudice ha acconsentito alla sua partecipazione. "Il mio arresto non deve essere vano, la gente deve parlare pubblicamente della monarchia", ha detto l'attivista 22enne, che ha letto i dieci punti del manifesto per la riforma della monarchia presentato questa settimana da uno dei gruppi studenteschi promotori delle proteste. "Abbiamo alzato il tetto, ora non è più possibile abbassarlo", ha aggiunto. Chirawak è accusato dalle autorità di aver promosso in particolare la manifestazione dello scorso 18 luglio, quando migliaia di persone sono scese in strada a Bangkok per chiedere un emendamento della costituzione scritta dalle forze armate, nuove elezioni parlamentari e l’abrogazione delle norme che limitano le libertà civili nel paese. Da quella protesta, gruppi di studenti delle università e delle scuole superiori thailandesi hanno manifestato quasi ogni giorno, chiedendo le dimissioni del primo ministro Prayuth Chan-ocha, che ha preso il potere con un colpo di stato militare del 2014, e di mettere fine alla gestione militare in politica.(Fim)