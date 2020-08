Turismo: Sciotto (Fapi), piccole attività a rischio chiusura per assenza stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle città italiane, in particolare quelle d'arte, la mancanza di visitatori stranieri ha messo in ginocchio il piccolo commercio e le attività ricettive: nonostante le iniziative intraprese dal governo, con i vari decreti legge, la situazione resta drammatica, e se la morsa della pandemia non dovesse allentarsi per fine anno tantissime attività saranno costrette a cancellarsi dal registro imprese. Così in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma delle piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. “Non c'è possibilità di ripresa economica senza fiducia e sicurezza, ed il vaccino appare l'unica speranza per un ritorno alla normalità", ha detto. (Com)