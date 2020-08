Infrastruttura: Egitto e Sudan evidenziano necessità di accordo legalmente vincolante su Diga rinascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi ministri di Egitto e Sudan, Mustafa Madbouli e Abdullah Hamdok, hanno evidenziato la necessità di raggiungere un accordo legalmente vincolante sull'Etiopia su riempimento e messa in opera della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Lo hanno dichiarato i due politici in una conferenza stampa a Khartoum, dove Madbouli è giutno ieri in visita ufficiale a capo di una delegazione. Secondo un comunicato congiunto, Egitto e Sudan hanno caldeggiato un accordo sulla Gerd per preservare gli interessi di Egitto, Sudan ed Etiopia come dalla Dichiarazione di principi del 2015 e tutelare il principio di un utilizzo equo delle risorse idriche.Le due parti hanno anche evidenziato l'importanza di accordarsi su un meccanismo efficace e vincolante per regolare eventuali dispute e coordinare i tre paesi per assicurare la messa in opera in sicurezza delle installazioni idriche e dei progetti collegati alla Gerd. I colloqui sotto l'egida dell'Unione africana tra Egitto, Sudan ed Etiopia dovrebbero riprendere oggi dopo la richiesta sudanese di posticiparli di una settimana, a sua volta arrivata dopo la richiesta egiziana di uno stop di una settimana dopo che l'Etiopia ha avanzato una bozza di accordo che manca di regole sull'operatività dello sbarramento, di elementi che la qualifichino come accordo vincolante o di un meccanismo legale di regolamento delle dispute.Le parti egiziane e sudanesi hanno altresì evidenziato l'importanza di evitare qualsivoglia azione unilaterale prima di raggiungere un accordo soddisfacente per le tre parti. Lo scorso mese, Addis Abeba ha annunciato il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento dell'invaso fissato per il primo anno a seguito di precipitazioni abbondanti. L'iniziativa è stata condannata dal Cairo e da Khartoum. A tal proposito, l'Egitto ha inviato al Sudafrica - attualmente alla guida dell'Unione africana - una lettera in cui si respinge l'iniziativa unilaterale etiope. Medesimo rifiuto è stato avanzato dal Sudan.(Cae)