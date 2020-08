Bielorussia: arrivati a Minsk autobus con a bordo manifestanti filogovernativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivati in Piazza dell’indipendenza a bordo di alcuni autobus i partecipanti alla manifestazione filogovernativa organizzata oggi a Minsk, in Bielorussia, in concomitanza con la cosiddetta “marcia per la libertà” organizzata dall’opposizione. È quanto riferisce l’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”, secondo cui tre autobus turistici si sono fermati a circa 500 metri dalla piazza. Dai mezzi sono scesi uomini e donne di mezza età che hanno annunciato la loro intenzione di partecipare alla “contro-manifestazione” e hanno condannato le azioni dei manifestanti antigovernativi. Le azioni di protesta di massa sono iniziate in tutta la Bielorussia il 9 agosto, dopo le elezioni presidenziali vinte dal capo dello Stato uscente, Aleksandr Lukashenko, che secondo la Commissione elettorale centrale (Cec) ha ottenuto l'80,08 per cento dei voti. Da domenica sono proseguite azioni non autorizzate duramente represse dalle forze di sicurezza. Le forze dell'ordine usano gas lacrimogeni, cannoni ad acqua, granate stordenti e proiettili di gomma contro i manifestanti. Secondo quanto riportato dal ministero dell’Interno, durante i disordini una persona è morta mentre un altro manifestante è deceduto a Homel dopo essere stato arrestato. (Rum)