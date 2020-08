Germania: attacco hacker a società che garantisce trasporto forze armate e parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di hacker non identificato ha condotto un attacco informatico nei confronti di BW-Fuhrpark Service GmbH, la società che fornisce i servizi di trasporto per le forze armate tedesche e per i deputati del Bundestag. È quanto riferito dall’emittente televisiva “Ard” che cita una fonte del ministero della Difesa tedesco. L’attacco informativo potrebbe aver consentito agli hacker di impossessarsi di alcune informazioni riservate di vari esponenti politici tedeschi. "Lo scopo, il tipo e la portata dell'attacco sono ancora sconosciuti, così come se siano stati rubati dei dati. Le circostanze sono oggetto di indagine", si legge in un messaggio dell'amministrazione del Bundestag citato da “Ard”. BW-Fuhrpark Service GmbH è controllata per il 75,1 per cento dal ministero della Difesa tedesco e per il restante 24,9 per cento dalla compagnia ferroviaria Deutsche Bahn. (Geb)