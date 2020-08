Corea del Sud: proteste, governo denuncerà leader religioso Jun per mancato rispetto distanziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha accusato il pastore Jun Kwang-hoon, leader della setta religiosa Sarang Jeil, di aver violato le regole di autoisolamento e di non collaborare con le autorità sanitarie durante la più grande ondata di contagi di Covid-19 scoppiata nel paese da cinque mesi. In una nota, il ministero della Sanità ha precisato che le autorità denunceranno Jun per aver partecipato alla manifestazione che si è tenuta ieri a Seul contro il governo, e lo stesso presidente Jae-in ha minacciato "misure severe e forti" contro "alcune chiese", definendo il loro comportamento un "atto imperdonabile che minaccia la vita pubblica". Migliaia di manifestanti hanno partecipato ieri alla manifestazione indetta contro il governo del presidente Moon Jae-in nel giorno delle celebrazioni per l'indipendenza dal Giappone. La protesta non era stata autorizzata dalla polizia. In seguito all'aumento dei casi di Covid-19 registrati nel paese le autorità di Seul hanno reimposto misure di distanziamento più severe. (Git)