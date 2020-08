Agroalimentare: Confagricoltura rafforza impegno per sostenibilità e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confagricoltura aumenta il proprio impegno per l'agricoltura sociale: alla nuova edizione del bando "Coltiviamo Agricoltura Sociale", insieme alla Onlus Senior “L'Età della Saggezza” e anche Reale Foundation, si aggiunge quest'anno "Agro Social: seminiamo valore", in collaborazione con Jti Italia per premiare progetti capaci di coniugare sostenibilità e innovazione nel comparto. Stando alla relativa nota, in cinque anni Confagricoltura raggiunge quindi, insieme ai partner, il traguardo di 670 mila euro a favore dell'agricoltura sociale. "Un impegno che ha premiato in questi anni storie concrete di impresa e di solidarietà in vari territori del nostro paese, dimostrandosi uno strumento di sviluppo capace di generare benefici e servizi per persone a rischio di esclusione sociale", ha commentato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. Nel dettaglio, prosegue la nota, la quinta edizione di "Coltiviamo Agricoltura Sociale" mette in palio 120 mila euro e una borsa di studio per conseguire il master in Agricoltura sociale all'università di Roma Tor Vergata. C'è tempo per presentare la propria candidatura fino al prossimo 15 ottobre. (segue) (Com)