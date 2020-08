Agroalimentare: Confagricoltura rafforza impegno per sostenibilità e sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In scadenza il prossimo 11 settembre, invece, la fase uno di "Agro-Social: seminiamo valore", il programma in collaborazione con Jti Italia che premia, rispettivamente con 40 e 30 mila euro, due progetti capaci di coniugare sostenibilità e innovazione in quattro regioni: Veneto, Toscana, Umbria e Campania. Insieme a Reale Mutua Assicurazioni, prosegue la nota, Confagricoltura intende inoltre promuovere il contributo del settore primario alla crescita sostenibile e alla rinascita del paese con l’iniziativa “AGRIcoltura100”, che valuta l'orientamento delle imprese agricole alla sostenibilità, valorizzando quelle che hanno adottato soluzioni o promosso azioni in grado di migliorare la sostenibilità sociale, ambientale ed economica. “L'Italia si merita, e ha, una grande agricoltura: abbiamo l'importante compito di garantire cibo buono e di qualità, siamo attenti alla situazione del paese e, soprattutto in questa fase, vogliamo fare la nostra parte per riconoscere l'impegno di quelle imprese che hanno lavorato anche per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della propria attività e delle loro comunità in un periodo particolarmente difficile", ha aggiunto Giansanti. (Com)