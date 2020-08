Romania: coronavirus, da oggi in vigore proroga di tre mesi dello stato d'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo romeno ha prorogato di 30 giorni, a partire dalla giornata odierna, lo stato di emergenza istituito tre mesi fa per fronteggiare l’emergenza del Covid-19. Stando a quanto stabilito, restano in vigore tutte le precedenti misure restrittive, ma l’orario di apertura dei ristoranti con sale all’aperto sarà prolungato sino alla mezzanotte. Secondo la più recente indagine del Centro europeo di prevenzione e controllo delle malattie, la Romania è salita al primo posto nell'Ue per quanto riguarda il tasso di mortalità per Covid-19, per milione di abitanti, con un rapporto di 19,1 rispetto alla media europea pari al 4,1. Anche il tasso dei nuovi contagi per 100 mila abitanti è quasi quattro volte maggiore rispetto alla media europea. (Rob)