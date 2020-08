Medio Oriente: continuano gli attacchi di Israele contro obiettivi di Hamas nella striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito di Israele ha dichiarato di avere condotto attacchi aerei contro posizioni di Hamas nella striscia di Gaza in risposta ad attacchi di razzi e bombe incendiarie lanciati verso i territori israeliani tramite palloni aerostatici. Lo riferisce il quotidiano israeliano "The Times of Israel". Secondo le forze armate dello Stato ebraico, gli attacchi israeliani hanno fatto seguito a scontri nella serata del 15 agosto lungo il confine tra Israele e la striscia di Gaza nel corso dei quali decine di palestinesi avrebbero "bruciato pneumatici, lanciato ordigni esplosivi e granate contro la recinzione di sicurezza e tentato di avvicinarvisi". Secondo le forze israeliane, due missili provenienti da Gaza sono stati abbattuti dal sistema di difesa missilistico Iron Dome nei pressi della cittadina di Sderot, nel sud di Israele, mentre un terzo missile si è abbattuto nei pressi del medesimo centro abitato causando danni a una casa.All'alba del 12 agosto, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno lanciato una serie di attacchi contro obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza con l’ausilio di caccia, elicotteri d’assalto e carri armati. Durante l'attacco sono stati colpiti un complesso militare, infrastrutture sotterranee e punti di osservazione. Come riferisce la stampa israeliana, il raid è stato effettuato in risposta ai continui lanci di palloni aerostatici incendiari verso il territorio israeliano dalla Striscia di Gaza. "L'Idf considera tutte le attività terroristiche contro il territorio israeliano seriamente e continuerà ad agire come necessario contro i tentativi di colpire i cittadini israeliani", si legge nella nota delle Forze di difesa israeliane. "L'organizzazione terroristica Hamas ha la responsabilità di ciò che sta accadendo dentro e fuori la Striscia di Gaza e pagherà le conseguenze degli atti terroristici contro i cittadini israeliani", precisa la nota. Secondo quanto riporta il “Jerusalem Post”, durante il raid, un missile lanciato da un elicottero ha colpito una stalla nei pressi di Eshkol, nel sud di Israele. Il missile non è esploso ed è stato immediatamente recuperato e le autorità militari israeliane hanno aperto un’indagine sull’incidente. Il giorno precedente, il primo ministro Benjamin Netanyahu e il primo ministro supplente e ministro della difesa Benny Gantz hanno entrambi avvertito Hamas , il movimento estremista islamico al potere nella Striscia di Gaza dal 2007, che Israele avrebbe risposto al continuo lancio di palloni incendiari in territorio israeliano. Gli attacchi israeliani sono poi proseguiti nei giorni successivi.Secondo un rapporto pubblicato il 14 agosto dal quotidiano israeliano "Haaretz", le autorità dello Stato ebraico hanno comunicato che non permetteranno il trasferimento mensile di 30 milioni di dollari dal Qatar a Gaza a meno che il lancio di palloni aerostatici incendiari non abbia fine. (Res)