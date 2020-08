Filippine: ministro dell'Interno nuovamente positivo al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Interni e vicepresidente della Task force delle Filippine per la prevenzione dal coronavirus, Eduardo Ano, ha nuovamente contratto il Covid-19. Lo ha annunciato di persona in un comunicato, riferendo di essere risultato positivo al tampone. "Faccio questo annuncio per richiamare l'attenzione di tutte le persone con cui ho avuto contatti stretti affinché si mettano in quarantena, osservino eventuali sintomi e agiscano di conseguenza", scrive Ano, precisando di comunicare il contagio anche "per sottolineare la gravità del virus e per incoraggiare tutti a indossare una mascherina, a lavarsi spesso le mani e a praticare il distanziamento sociale. Aderendo a queste linee guida, possiamo tutti contribuire a mantenere i nostri cari e la nostra comunità al sicuro". Ano, che ha affermato di aver iniziato a manifestare lo scorso 13 agosto "sintomi simil-influenzali tra cui mal di gola e dolori muscolari", si era messo autonomamente in isolamento preventivo. Il ministro aveva già contratto il Covid-19 a marzo scorso, ma era guarito dopo alcune settimane. Nel paese sono ad oggi confermati 161mila casi di contagio, di cui 2.665 decessi e 113mila guariti. (Fim)