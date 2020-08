Milano: Carabinieri arrestano 27enne in viale Gorizia per rapina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della nottata, in viale Gorizia a Milano i carabinieri hanno arrestato per rapina impropria in concorso, un cittadino belga di 27 anni, senza fissa dimora con precedenti di polizia. Insieme ad altri soggetti fuggiti prima dell’arrivo dei militari, dopo essersi avvicinati a una 24enne italiana che si trovava insieme ad alcuni amici, le ha sottratto la borsa e poi la ha colpita con alcuni schiaffi al volto e al corpo nel tentativo di darsi alla fuga. Il soggetto, a seguito di fotosegnalamento, come algerino 29enne, risultava essere destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2015 dal Tribunale di Milano. Arrestato è stato portato a San Vittore. (Rem)