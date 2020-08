Colombia: coronavirus, superati i 450mila casi di contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia ha superato i 450mila casi di contagio da Covid-19 e sfiora i 15mila deceduti. Lo ha riferito il ministro della Salute Fernando Ruiz, precisando che ad oggi nel Paese si contano 457mila positivi e 14.810 morti per complicazioni legate alla malattia. In questo contesto, Ruiz ha invitato a monitorare i nuovi casi ed allertare i contatti più stretti. Ieri, le autorità sanitarie colombiane hanno segnalato 11.578 nuovi casi che nel giro di 24 ore, in aumento rispetto al giorno precedente (11.286 casi in 24 ore). La soglia dell'attenzione rimane alta nella capitale Bogotà, primo centro di contagi nel paese con 158.674 casi. Seguono Atlantic con 60.542 e Antioquia con 60.873.(Mec)