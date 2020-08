Aerospazio: Ariane 5 completa con successo il terzo lancio del 2020 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'ultimo volo Ariane 5 è stata la prima occasione per utilizzare il sistema di sicurezza autonomo Kassav sviluppato dal Cnes in collaborazione con ArianeGroup. La prima versione del sistema Kassav offre al dipartimento di sicurezza del Cnes una capacità di localizzazione autonoma del lanciatore. Utilizzando un collegamento di telemetria dedicato, le informazioni sulla posizione e la velocità del lanciatore vengono trasferite in downlink in tempo reale al dipartimento indipendentemente dai sistemi del lanciatore stesso. Per questa prima campagna sotto la responsabilità di Cnes, Safran, la società incaricata di sviluppare il sistema, ha supportato ArianeGroup per l'integrazione sul programma di avvio e i controlli eseguiti presso il Launcher Integration Building (Bil). L'integrazione con il lanciatore Ariane 5 è stata qualificata sotto la supervisione dell'Esa. Il Cnes ha finanziato lo sviluppo del sistema e ne controlla l'utilizzo sicuro, mentre l'Esa ha finanziato e supervisionato l'installazione sul veicolo di lancio. Tutti i lanciatori Ariane 5 e Ariane 6 operanti dal Csg porteranno il sistema Kassav. (Com)