Bielorussia: oppositore Tsepkalo incontrerà a Varsavia politici "influenti" degli Stati Uniti

- L’ex candidato alla presidenza bielorussa, Valerij Tsepkalo, si recherà da Kiev, in Ucraina, a Varsavia, in Polonia, per tenere degli incontri con esponenti politici “molto influenti” degli Stati Uniti. È quanto riferito da fonti vicine a Tsepkalo all’agenzia di stampa “Ria Novosti”. “Entro pochi giorni si trasferirà a Varsavia, che diventerà una residenza temporanea. Valerij dovrebbe incontrare persone molto influenti a Varsavian in particolare esponenti politici di Washington", ha detto un rappresentante della sua campagna elettorale. La fonte ha anche chiarito che il trasferimento di Tsepkalo in Polonia è previsto per martedì, se saranno pronti tutti i documenti pertinenti. (Rum)