Usa: Trump annuncia morte di suo fratello, "era il mio migliore amico"

- Il fratello minore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Robert, è morto la scorsa notte. Ne ha dato notizia lo stesso capo dello Stato in un comunicato stampa della Casa Bianca. "È con il cuore pesante che annuncio che il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto in pace la scorsa notte", ha detto Trump, aggiungendo che Robert "non era solo mio fratello, era il mio migliore amico. La sua memoria vivrà per sempre nel mio cuore. Robert, ti voglio bene. Riposa in pace". Molto vicino al presidente, Robert Trump era stato ricoverato di recente in un ospedale di New York e secondo i media Usa era gravemente malato, anche se non era noto di quale malattia soffrisse. Venerdi scorso il presidente aveva reso visita a suo fratello in ospedale, commentando alla stampa che Robert attraversava "un periodo difficile".(Nys)