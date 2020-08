Egitto-Sudan: premier Madbouli in visita a Khartoum a capo di una delegazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Egitto, Mustfa Madbouli, è in visita a Khartoum, capitale del Sudan, a capo di una delegazione di alto livello. Secondo media locali, Madbouli discuterà con la controparte Abdullah Hamdok questioni legate alla cooperazione bilaterale. Ad accompagnare Madbouli è anche il ministro della Salute Hala Zayed. La visita di Madbouli è stata voluta dal presidente egiziano Abdul Fattah al Sisi dopo che questi ha fornito al Sudan terapie contro l'epatite C. Nella giornata di ieri, oltre una tonnellata di medicinali sono stati consegnati al Sudan, a seguito di altre spedizioni che includevano 21 tonnellate di latte per neonati. (Cae)