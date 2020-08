Francia: coronavirus, governo valuta mascherine obbligatorie sul posto di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese proporrà di indossare le mascherine sanitarie anche negli spazi di lavoro condivisi visto il nuovo vertiginoso aumento dei casi di Covid-19 registrato negli ultimi giorni. Il ministero della Salute di Parigi ieri ha segnalato 3.310 nuovi contagi da coronavirus, il nuovo record post chiusure regisrato per il quarto giorno consecutivo. Il numero di focolai sotto controllo è passato rapidamente da 17 a 252. Per questo motivo la ministra del Lavoro, Elisabeth Borne, ha lanciato la proposta della mascherina obbligatori sul posto di lavoro nei giorni scorsi durante dei colloqui con i datori di lavoro e i rappresentanti sindacali. “Tutti i pareri scientifici sottolineano il valore di indossare le maschere quando sono presenti più persone in un spazio ristretto”, ha detto Borne in un'intervista a “Le Journal du Dimanche”. In Francia, gli operatori sanitari hanno chiesto da subito che le mascherine fossero obbligatorie sul posto di lavoro, così come l’Alto consiglio della sanità pubblica – organo consultivo del governo di Parigi – che più volte ha raccomandato di tenerle indosso in tutti gli spazi comuni al chiuso. (Frp)