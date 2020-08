Bielorussia: oggi a Minsk si terrà la marcia nazionale per la libertà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte a questa situazione Lukashenko si è trovato costretto a trovare un punto d’incontro con l’omologo russo, Vladimir Putin, con cui ieri ha avuto una conversazione telefonica. I rapporti fra Bielorussia e Russia nell’ultimo periodo sono stati molto tesi: Lukashenko ha più volte accusato Mosca di aver tentato di interferire nel processo elettorale bielorusso e, circa due settimane prima del voto, ha fatto arrestare 33 cittadini russi accusati di fare parte del gruppo paramilitare Wagner e di voler commettere dei disordini volti a destabilizzare il paese prima delle consultazioni. Il Cremlino ha sempre respinto tutte le accuse. Ieri il capo dello stato bielorusso ha cercato di aprire un dialogo con Mosca, avvertendo Putin del fatto che è in corso “una minaccia che non riguarda solo la Bielorussia”. Successivamente ha fatto sapere ai vertici militari che Putin ha offerto "sostegno totale" per "garantire la sicurezza della Bielorussia". Più morbidi i toni del Cremlino che, al termine del colloquio, ha reso noto che i due leader hanno convenuto che i "problemi" in Bielorussia sarebbero stati "risolti presto" e i legami fra i due paesi ne sarebbero usciti rafforzati. (segue) (Rum)