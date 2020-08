Bielorussia: oggi a Minsk si terrà la marcia nazionale per la libertà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione bielorussa è intervenuto anche il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, che da Varsavia – dove si è recato per siglare un accordo volto a rafforzare la presenza militare statunitense in Polonia – ha esortato Lukashenko a "prendere degli impegni nei confronti della società civile". Sullo sfondo della contestazione nei confronti del presidente bielorusso emerge la figura di Svetlana Tikhanovskaya, l’esponente politica di soli 37 anni che ha deciso di partecipare alla competizione elettorale dopo che diversi altri candidati dell'opposizione, compreso suo marito, sono stati incarcerati o esclusi dal processo di voto. Tikhanovskaya il giorno dopo le elezioni è riparata a Vilnius, in Lituania, probabilmente a causa delle pressioni subite dalle autorità di Minks quando si è recata nella sede della Cec a contestare ufficialmente l’esito del voto. È stata proprio Tikhanovskaya, tuttavia, a proporre la marcia per la libertà che si terrà oggi, oltre alla creazione di una sorta di comitato di transizione del potere composto da esponenti di spicco della società bielorussa: a quest’organismo spetterebbe il compito di gestire il paese qualora Lukashenko decidesse di dimettersi dalla presidenza. (Rum)