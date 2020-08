Usa: Trump apre su caso Snowden, prenderò in considerazione la grazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Donald Trump sta considerando di concedere la grazia ad Edward Snowden, l'ex analista dell'agenzia per la Sicurezza nazionale (Nsa) che nel 2013 ha rivelato l’esistenza di un sistema di sorveglianza di massa su Internet creato dal governo Usa e per il quale pesa su di lui l'accusa di spionaggio. "Inizierò a pensarci", ha detto Trump nel corso di una conferenza stampa tenuta al suo golf club di Bedminster, nel New Jersey, aggiungendo che a suo parere gli statunitensi, di destra come di sinistra, sono divisi sul caso di Snowden: "sembra una decisione problematica", ha detto il capo dello Stato. I commenti di Trump rappresentano una netta inversione di tendenza rispetto alla sua posizione precedente - finora lo aveva definito "una spia" e "un traditore" - e fanno seguito ad un'intervista rilasciata la scorsa settimana al "New York Post", in cui sosteneva che secondo molti Snowden "non è stato trattato in modo equo" dalle forze dell'ordine statunitensi. Snowden è attualmente rifugiato politico in Russia. (segue) (Nys)