Usa: Trump apre su caso Snowden, prenderò in considerazione la grazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2013 Snowden fece trapelare documenti classificati che mostravano il programma di sorveglianza di massa dell’Nsa, che raccoglieva registrazioni telefoniche, di posta elettronica e di navigazione su quasi tutti gli Stati Uniti, nonostante una legge proibisse il monitoraggio dei cittadini statunitensi senza una disposizione del tribunale. Il governo degli Stati Uniti ha revocato il passaporto di Snowden mentre si trovava di passaggio a Mosca diretto verso un altro paese e la Russia gli ha successivamente concesso asilo politico. Nel 2014 l'informatore ha ricevuto un permesso di soggiorno di tre anni per vivere in Russia. Dopo la sua scadenza, il permesso è stato prorogato per altri tre anni. A seguito delle rivelazioni di Snowden, il Congresso degli Stati Uniti nel 2015 ha approvato il Freedom Act, che ha notevolmente ridotto la raccolta di dati in massa da parte delle agenzie d’intelligence. (Nys)