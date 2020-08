Ferragosto: Fipe Confcommercio, ristoranti pieni sulla costa ma città perdono metà dei fatturati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passando dal food all’abbigliamento, prosegue la nota, il punto arriva da Federmoda Confcommercio che a ferragosto dopo 15 giorni di saldi, in qualche regione anche oltre un mese, stima un calo complessivo di incassi nei negozi e nelle boutique di circa 1,4 miliardi. I consumi infatti si dovrebbero attestare a 2,1 miliardi contro i 3,5 miliardi dell'anno scorso. In particolare, secondo un sondaggio di Federazione Moda Italia-Confcommercio, il 74 per cento delle imprese intervistate ha registrato un calo delle vendite rispetto ai primi 10 giorni di saldi del 2019. Le vendite sono stabili per il 14 per cento e per un 12 per cento positive.Il 53 per cento delle aziende che ha risposto ha evidenziato un calo del fatturato entro il 30 per cento rispetto all’anno precedente, ma per la restante parte la perdita è stata superiore, arrivando a toccare I 70/80 punti percentuali nei centri delle grandi città che soffrono di più, a differenza delle periferie, dei centri minori e delle località turistiche che hanno registrato qualche soddisfazione. Per Federmoda Confcommercio servirebbero per ripartire contributi a fondo perduto, bonus per gli acquisti di abbigliamento e calzature, un credito di imposta per la svalutazione dei magazzini, dal momento che sarà impossibile recuperare la stagione primaverile completamente persa, con molti prodotti che resteranno invenduti. (Com)