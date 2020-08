Nuove contestazioni in Bielorussia: oggi a Minsk la marcia nazionale per la libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La marcia nazionale per la libertà: così i gruppi di opposizione hanno definito la manifestazione che si terrà oggi nel centro di Minsk, in Bielorussia, per contestare la rielezione del presidente, Aleksandr Lukashenko. Secondo quanto riferito da “Nexta”, il canale Telegram legato all’opposizione, sarà un corteo “pacifico” ma allo stesso c’è l’auspico che possa essere anche “decisivo” per costringere Lukashenko a lasciare il potere. La manifestazione nasce da una proposta lanciata venerdì da Svetlana Tikhanovskaya, candidata alle presidenziali e principale rivale del capo dello Stato, che ha proposto proprio di organizzare un grande corteo pacifico per chiedere le dimissioni del presidente bielorusso. La marcia per la libertà dovrebbe iniziare intorno alle 14 ora di Minsk (le 13 in Italia). Le azioni di protesta di massa sono iniziate in tutta la Bielorussia il 9 agosto, dopo le elezioni presidenziali vinte da Lukashenko che, secondo la Commissione elettorale centrale (Cec), ha ottenuto l'80,08 per cento dei voti. Da domenica sono proseguite azioni non autorizzate duramente represse dalle forze di sicurezza. Le forze dell'ordine hanno usato gas lacrimogeni, cannoni ad acqua, granate stordenti e proiettili di gomma contro i manifestanti. Secondo quanto riportato dal ministero dell’Interno, durante i disordini una persona è morta mentre un altro manifestante è deceduto a Homel dopo essere stato arrestato.Di fronte a questa situazione Lukashenko si è trovato costretto a trovare un punto d’incontro con l’omologo russo, Vladimir Putin, con cui ieri ha avuto una conversazione telefonica. I rapporti fra Bielorussia e Russia nell’ultimo periodo sono stati molto tesi: Lukashenko ha più volte accusato Mosca di aver tentato di interferire nel processo elettorale bielorusso e, circa due settimane prima del voto, ha fatto arrestare 33 cittadini russi accusati di fare parte del gruppo paramilitare Wagner e di voler commettere dei disordini volti a destabilizzare il paese prima delle consultazioni. Il Cremlino ha sempre respinto tutte le accuse. Ieri il capo dello stato bielorusso ha cercato di aprire un dialogo con Mosca, avvertendo Putin del fatto che è in corso “una minaccia che non riguarda solo la Bielorussia”. Successivamente ha fatto sapere ai vertici militari che Putin ha offerto "sostegno totale" per "garantire la sicurezza della Bielorussia". Più morbidi i toni del Cremlino che, al termine del colloquio, ha reso noto che i due leader hanno convenuto che i "problemi" in Bielorussia sarebbero stati "risolti presto" e i legami fra i due paesi ne sarebbero usciti rafforzati.Sulla questione bielorussa è intervenuto anche il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, che da Varsavia – dove si è recato per siglare un accordo volto a rafforzare la presenza militare statunitense in Polonia – ha esortato Lukashenko a "prendere degli impegni nei confronti della società civile". Sullo sfondo della contestazione nei confronti del presidente bielorusso emerge la figura di Svetlana Tikhanovskaya, l’esponente politica di soli 37 anni che ha deciso di partecipare alla competizione elettorale dopo che diversi altri candidati dell'opposizione, compreso suo marito, sono stati incarcerati o esclusi dal processo di voto. Tikhanovskaya il giorno dopo le elezioni è riparata a Vilnius, in Lituania, probabilmente a causa delle pressioni subite dalle autorità di Minks quando si è recata nella sede della Cec a contestare ufficialmente l’esito del voto. È stata proprio Tikhanovskaya, tuttavia, a proporre la marcia per la libertà che si terrà oggi, oltre alla creazione di una sorta di comitato di transizione del potere composto da esponenti di spicco della società bielorussa: a quest’organismo spetterebbe il compito di gestire il paese qualora Lukashenko decidesse di dimettersi dalla presidenza. (Rel)