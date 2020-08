Ferragosto: Coldiretti, 27,4 milioni di italiani in gita o in vacanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 27,4 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere il weekend di Ferragosto fuori casa. Lo si apprende dagli ultimi dati della Coldiretti, stando alla quale i protagonisti grazie al bel tempo sono i picnic e le grigliate all’aria aperta ma non è mancato chi ha scelto di trascorrere l’appuntamento al ristorante o in agriturismo che registra circa 400 mila presenze. Il fine settimana di Ferragosto, prosegue la relativa nota, ha registrato un boom di prenotazioni last minute per il balzo dei casi di contagio nelle mete estere più gettonate e l’avvio dei controlli al rientro che hanno fatto cambiare i programmi di molti italiani pronti a varcare le frontiere. Un cambiamento, continua la Coldiretti, che non compensa tuttavia l’assenza quasi totale dei turisti dall’estero a causa dell’emergenza, con ben otto milioni di viaggiatori stranieri che lo scorso anno in agosto avevano pernottato in Italia: a risentire dell’assenza di stranieri in vacanza in Italia sono soprattutto le città d’arte. La maggioranza dei turisti italiani in viaggio, continua la Coldiretti, ha scelto di riaprire le seconde case o di alloggiare in quelle di parenti e amici o in affitto, ma nella classifica delle preferenze ci sono nell’ordine anche campeggi con i camper, mentre sono in sofferenza gli alberghi. Segnali positivi, nonostante le difficoltà, ci sono per le oltre 24 mila aziende agrituristiche italiane con 253 mila posti letto e quasi 442 mila posti a tavola che, spesso situate in zone isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all’aperto, sono forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza (Com)