Coronavirus: Zingaretti, test aeroporto Fiumicino, Lazio in prima fila ma responsabilità

- Da oggi la Regione Lazio fa partire i test all'aeroporto di Fiumicino, che rappresenta il 70 per cento del traffico nazionale: 40 operatori solo a Fiumicino, 120 operatori sanitari coinvolti nei drive in attivi per i tamponi. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "In prima fila per il controllo e la prevenzione. Faremo di tutto per difendere le persone, ma occorrono comportamenti responsabili - sostiene Zingaretti -. Grazie per la collaborazione alla società AdR e a tutti gli operatori sanitari, ma dico con grande fermezza: non possiamo di nuovo lasciare tutto sulle spalle del solo personale sanitario. Faccio un appello alla responsabilità ai cittadini, ai Prefetti e ai sindaci, soprattutto dei Comuni della costa: sono fondamentali i controlli sul rispetto delle regole e contenimento degli affollamenti. Il rischio di un ritorno indietro è reale, non sprechiamo i sacrifici che abbiamo fatto", conclude Zingaretti. "Sono previsti oltre 2.000 arrivi da zone a rischio - spiega l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato -. Uno sforzo enorme per la sicurezza dei viaggiatori. Ringrazio della collaborazione AdR e un ringraziamento a tutti i nostri operatori sanitari e alle Usca-r". (Rer)