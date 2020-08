Usa-Iran: Trump minaccia ritorsioni per reimporre sanzioni contro Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, "probabilmente" non parteciperà al summit sull'Iran auspicato dal presidente russo Vladimir Putin e ha minacciato di ricorrere ad un controverso "snapback", una forma di veto al contrario, per reimporre le sanzioni delle Nazioni Unite contro Teheran. "Conoscevamo già l'esito del voto, ma faremo uno 'snapback'. Vedrete la prossima settimana", ha detto il capo dello Stato citato dai media statunitensi. Le dichiarazioni di Trump cadono dopo che venerdì il Consiglio di Sicurezza Onu ha respinto la risoluzione di Washington di estendere l'embargo sulle armi a Teheran. Sulla base dell'accordo sul nucleare internazionale, dal quale gli Usa si sono ritirati a maggio del 2018, quest'ultimo scade il prossimo 18 ottobre. Venerdì, il presidente iraniano Hassan Rohani ha commentato con soddisfazione la decisione del Consiglio di Sicurezza Onu di respingere la risoluzione Usa: "Gli Stati Uniti hanno fallito in questa cospirazione, (sono stati) umiliati", ha detto in diretta televisiva Rohani, per il quale quel giorno "passerà alla storia del nostro Paese e alla storia della lotta contro l'arroganza globale". Secondo gli analisti, l'ipotesi di uno "snapback" rischia di aprire una grave crisi diplomatica in seno all'Onu, perché presuppone che Washington sia ancora parte dell'accordo sul nucleare, nonostante ne sia uscita. La mossa cade inoltre in piena campagna elettorale, in vista delle elezioni presidenziali di novembre. (Nys)