La Turchia condanna l'accordo di difesa siglato tra Francia e Cipro

- La Turchia respinge l'accordo di difesa tra Francia e Cipro. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri turco, come riferisce l'agenzia stampa governativa turca "Anadolu". In un comunicato del dicastero, si afferma che "l'amministrazione greco-cipriota - la quale non rappresenta né l'isola nella sua interezza né i greco-ciprioti - non ha la competenza né le autorizzazioni per un simile accordo. (...) Quest'ultimo va contro i trattati del 1960 e l'equilibrio stabilito da questi ultimi. Comporta inoltre il rischio di compromettere gli sforzi in direzione della stabilità e della sicurezza nel Mediterraneo orientale". Il comunicato aggiunge che "è inaccettabile da parte della Francia intraprendere iniziative per aumentare ulteriormente le tensioni attuali, organizzare esercitazioni congiunte con l'amministrazione turco-cipriota e dispiegare mezzi aerei militari contrariamente ai trattati del 1960, anche se temporaneamente". Il testo si chiude con l'invito avanzato alla Francia di "agire più responsabilmente in merito alle questioni legate a Cipro".Nel 1960, Turchia, Grecia e Regno Unito firmarono un Trattato di garanzia che - tra le altre misure - prevedeva il divieto per Cipro di partecipare a qualsiasi unione politica o un'unione economica con qualsiasi altro stato e l'obbligo per le altre tre parti di garantire l'indipendenza, l'integrità territoriale e la sicurezza di Cipro.Il primo agosto, la presidenza di Nicosia in una dichiarazione ha affermato che l’accordo di difesa tra Francia e Cipro è stato firmato ufficialmente il 4 agosto 2017 ed è entrato in vigore quest'anno. L'accordo migliora la cooperazione tra Parigi e Nicosia nel settore dell'energia e della sicurezza marittima, nonché nell'affrontare efficacemente le crisi e affrontare il terrorismo e la pirateria. A livello militare, l'accordo prevede anche la cooperazione in materia di attrezzature e tecnologie di difesa, addestramento comune del personale militare e l'esecuzione di esercitazioni di ricerca e soccorso. "L'accordo di cooperazione per la difesa Cipro-Francia conferma l'eccellente livello delle relazioni bilaterali e la poliedrica cooperazione tra loro", sottolinea la presidenza cipriota. Il presidente Nicos Anastasiades si è recato a Parigi alla fine di luglio per incontrare il suo omologo francese Emmanuel Macron. Dopo l'incontro, Macron ha chiesto all'Ue di opporsi più duramente alla Turchia per le provocazioni nella regione del Mediterraneo orientale. (Res)