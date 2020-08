Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima parte della giornata nuvoloso sulla parte centro occidentale della regione e sui rilievi, irregolarmente nuvoloso o velato sulla pianura orientale, nel pomeriggio possibili intermittenti schiarite con cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso. Precipitazioni a carattere temporalesco e di rovescio sui settori prealpini e di alta pianura occidentale nella notte, in estensione e diffusione al mattino sulla fascia alpina, prealpina e di pianura a esclusione della parte più orientale, persistenti sebbene in attenuazione nelle ore pomeridiane, in esaurimento in serata sui settori settentrionali e occidentali, possibili deboli residuali sulla pianura orientale. Temperature minime attorno a 19°C, massime attorno a 27°C.(Rem)