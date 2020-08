Business news: Tunisia, governatore Banca centrale, ripresa economica passa da ripristino attività fosfati e idrocarburi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di ripresa economica della Tunisia deve passare prima di tutto da un ritorno dell'attività dei fosfati e degli idrocarburi che provocano carenze significative. E’ quanto raccomanda nel rapporto per il 2019 diffuso il governatore della Banca centrale tunisina (Bct), Marouane el Abassi, citato dall’agenzia di stampa “Tap”. Il governatore ha sottolineato, inoltre, la necessità di correggere le vulnerabilità strutturali dell'economia tunisina attraverso il rafforzamento delle riforme strutturali. Queste riforme, ha sottolineato, dovrebbero consentire di cambiare il modello di sviluppo economico e sociale e di riposizionare la Tunisia in ambito regionale e internazionale. "Le suddette riforme non esaustive sono necessarie ma insufficienti, considerata l'importanza delle sfide che ci attendono nel periodo a venire, soprattutto perché le risorse finanziarie della Tunisia sono scarse", ha detto. Abassi ha, inoltre, assicurato che la Banca centrale continuerà a garantire la stabilità macroeconomica, determinante fondamentale della resistenza dell'economia nazionale, invitando i vari portatori di interesse a unire i loro sforzi per uscire da questa crisi che, secondo Abassi, non sarà né "facile" né "imminente". (Tut)