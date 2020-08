Business news: Turchia, tasso di disoccupazione al 12,9 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Turchia si è attestato al 12,9 per cento nel mese di maggio, in crescita dello 0,1 per cento rispetto al maggio 2019. Lo riferisce l’agenzia statistica nazionale di Ankara (Turkstat). Il tasso di disoccupazione nei settori non agricoli nello stesso mese era invece pari al 15,2 per cento, in crescita di 0,2 punti percentuali. Nel frattempo il tasso di occupazione è calato di 4,7 punti, al 41,4 per cento, e a maggio il numero di occupati è diminuito di 2,4 milioni, raggiungendo i 25,6 milioni. (Tua)