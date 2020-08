Business news: Ghana, produzione stagionale cacao in aumento del 5,8 per cento rispetto a periodo precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ghana prevede una produzione di cacao di circa 900 mila tonnellate nella stagione 2020/2021, in aumento del 5,8 per cento rispetto alle previsioni per il 2019/2020. Lo ha annunciato il Ghana Cocoa Board (Cocobod), istituzione controllata dal governo che fissa il prezzo di acquisto del cacao nel paese, di cui è secondo produttore al mondo. In un rapporto presentato in parlamento, Cocobod stima di poter convogliare un totale di 1,3 miliardi di dollari in prestiti sindacali per finanziare l'acquisto di cacao durante la stagione 2020/2021. L'acquisto, precisa l'ente, sarà effettuato da un consorzio di banche ed istituzioni finanziarie, con il governo come garante. Il prestito avrà un interesse annuo di un mese Libor più 1,75 punti percentuali, con una commissione di impegno dello 0,62 per cento all'anno e una commissione fissa anticipata dell'1,25 per cento. (Res)