Business news: Angola, parlamento approva legge per invio missioni militari all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento dell'Angola ha approvato all'unanimità la proposta di legge sull'invio di contingenti militari e paramilitari angolani all’estero. Lo riferiscono i media locali. In base al disegno di legge, l'invio di contingenti militari e para-militari all’estero comprende gli aiuti umanitari e le operazioni di sostegno alla pace. Comprende anche operazioni di mantenimento della pace, missioni derivanti da impegni internazionali assunti dallo Stato angolano in ambito militare e para-militare. Con questa legge, il presidente Joao Lourenco, in qualità di Comandante in capo delle Forze Armate angolane, è autorizzato, in situazione di emergenza derivante da calamità naturali, a inviare contingenti militari e para-militari all'estero, informandone l'Assemblea nazionale. (Res)